Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган заявил Мадуро о важности поддержания диалога с США

АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро и подчеркнул важность поддержания диалога с США, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Источник: AP 2024

Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Венесуэлой, а также региональные вопросы.

«Президент Эрдоган заявил президенту Венесуэлы Мадуро, что они внимательно следят за развитием событий в регионе, что Турция верит в возможность решения проблем путем диалога и что они заявляют об этом на всех платформах. Наш президент подчеркнул важность поддержания каналов диалога между США и Венесуэлой и выразил надежду на скорейшее урегулирование напряженности», — сообщила канцелярия.

Госдепартамент США ранее призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избежать любых поездок в страну.

Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Fordприбыла в Карибское море.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше