Трамп поговорил с Роналду по телефону

Американский президент Дональд Трамп сказал, что поговорил с игроком сборной Португалии Криштиану Роналду.

Трамп заявил, что Роланду звонил ему, чтобы поблагодарить за тур по Белому дому. Президент США высоко отозвался о спортсмене.

Криштиану Роналду играет за саудовский клуб и посетил Белый дом в рамках визита в США принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

