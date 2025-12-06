Трамп поговорил с Роналду по телефону

Американский президент Дональд Трамп сказал, что поговорил с игроком сборной Португалии Криштиану Роналду.
Трамп заявил, что Роланду звонил ему, чтобы поблагодарить за тур по Белому дому. Президент США высоко отозвался о спортсмене.
Криштиану Роналду играет за саудовский клуб и посетил Белый дом в рамках визита в США принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
