Пушков: ЕС использует риторику о якобы угрозе РФ, чтобы оправдать помощь Украине

Пушков заявил, что Россия не заинтересована в нападении на страны Европы.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз использует риторику о якобы российской угрозе, чтобы оправдать финансирование Украины и снабжение страны оружием. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Антироссийская истерия позволяет властям Франции и других стран ЕС оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины», — написал он в личном Telegam-канале.

Пушков подчеркнул, что Россия не заинтересована в нападении на страны Европы. Ситуация с якобы российской угрозой возникла из-за позиции Москвы по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Объединения хотели превратить страну в плацдарм для размещения военных баз и оружия, который потом будет направлен против России.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Подобные утверждения глава государства назвал чушью.

