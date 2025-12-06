Европейский союз использует риторику о якобы российской угрозе, чтобы оправдать финансирование Украины и снабжение страны оружием. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
«Антироссийская истерия позволяет властям Франции и других стран ЕС оправдывать продолжение политической, финансовой и военной поддержки Украины», — написал он в личном Telegam-канале.
Пушков подчеркнул, что Россия не заинтересована в нападении на страны Европы. Ситуация с якобы российской угрозой возникла из-за позиции Москвы по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Объединения хотели превратить страну в плацдарм для размещения военных баз и оружия, который потом будет направлен против России.
Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Подобные утверждения глава государства назвал чушью.