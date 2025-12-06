Пушков: ЕС использует риторику о якобы угрозе РФ, чтобы оправдать помощь Украине

Пушков подчеркнул, что Россия не заинтересована в нападении на страны Европы. Ситуация с якобы российской угрозой возникла из-за позиции Москвы по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Объединения хотели превратить страну в плацдарм для размещения военных баз и оружия, который потом будет направлен против России.