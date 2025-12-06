В Госдуму внесли проект о полномочиях по увековечению памяти жертв геноцида в ВОВ

Ранее комитет Госдумы по экологии поддержал поправки к законопроекту об охране озера Байкал для второго чтения. Работа над законопроектом велась с 2023 года — было проведено более 60 консультаций со специалистами. К моменту второго чтения поступило 77 правок. Некоторые из них, инициированные правительством, призваны предотвратить возможные нарушения при организации противопожарных и противоселевых работ, ремонте автомобильных дорог и расширении территорий кладбищ.