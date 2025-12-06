Силы ПВО за четыре часа ликвидировали восемь дронов ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ вечером в субботу, 6 декабря.
«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по три дрона было уничтожено над территорией Курской и Белгородской областей. Еще два беспилотника ликвидированы над территорией Брянской области.
Ранее KP.RU сообщал, что российские системы ПВО в ночь с 5 на 6 декабря сбили 116 украинских беспилотников над регионами страны. Больше всего БПЛА было ликвидировано в Рязанской и Воронежской областях — по 29 и 27 дронов.