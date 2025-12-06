По словам Пушкова, все происходящие события связаны с тем, что Запад хотел принять Украину в НАТО и превратить её в плацдарм для размещения военных баз и оружия у границ России. Он добавил, что ЕС может попытаться напрямую вмешаться в конфликт на Украине без участия США.