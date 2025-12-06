Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Европа риторикой о российской угрозе оправдывает помощь Украине

Сенатор считает, что антироссийская истерия позволяет ЕС оправдывать финансирование Киева.

Источник: Аргументы и факты

Риторика о российской угрозе нужна Европейскому союзу, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор РФ Алексей Пушков.

«Вся эта риторика нужна лишь затем, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины со стороны Европы», — уверен Пушков.

По его мнению, антироссийская истерия позволяет лидерам стран ЕС оправдывать продолжение финансовой, политической и военной поддержки Киева.

Сенатор заверил, что Россия не будет нападать на Европу из-за отсутствия претензий к ней и предмета для военного конфликта.

По словам Пушкова, все происходящие события связаны с тем, что Запад хотел принять Украину в НАТО и превратить её в плацдарм для размещения военных баз и оружия у границ России. Он добавил, что ЕС может попытаться напрямую вмешаться в конфликт на Украине без участия США.

Ранее Пушков назвал главную ошибку Европы в украинском конфликте.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше