Риторика о российской угрозе нужна Европейскому союзу, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
«Вся эта риторика нужна лишь затем, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины со стороны Европы», — уверен Пушков.
По его мнению, антироссийская истерия позволяет лидерам стран ЕС оправдывать продолжение финансовой, политической и военной поддержки Киева.
Сенатор заверил, что Россия не будет нападать на Европу из-за отсутствия претензий к ней и предмета для военного конфликта.
По словам Пушкова, все происходящие события связаны с тем, что Запад хотел принять Украину в НАТО и превратить её в плацдарм для размещения военных баз и оружия у границ России. Он добавил, что ЕС может попытаться напрямую вмешаться в конфликт на Украине без участия США.
