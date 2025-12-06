Ранее Life.ru писал, что европейская экономика потеряла до 1,6 триллиона евро в период с 2022 по 2025 год из-за антироссийских санкций, которые Москва считает «рудиментом колониального мышления». Дипломат процитировал президента РФ Владимира Путина, отметившего, что «ни один уважающий себя народ ничего не решает под давлением». Кроме того, он предупредил, что экспроприация суверенных активов центральных банков подрывает правовые основы международной финансовой системы.