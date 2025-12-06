В Вене проходит антиправительственная демонстрация

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Вены проходит демонстрация против текущей политики австрийского правительства и в поддержку прямой демократии, нейтралитета и мирной внешней политики, сообщает РИА Новости.
Сбор участников начался на площади Бальхаусплац перед зданием Федеральной канцелярии Австрии. В рамках митинга запланирован марш по центральным улицам города.
По словам корреспондента агентства, демонстранты выступают за сохранение нейтралитета Австрии и против присоединения страны к НАТО. На одном из центральных баннеров размещен лозунг «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО».
Собравшиеся подвергли резкой критике власти республики и Европейского союза за «перевод экономики на военные рельсы» и создание угрозы крупномасштабной войны.
Среди требований участников акции звучат призывы к отставке действующего правительства. Плакаты содержат лозунги «Война? Нет, спасибо», а также ряд социально-экономических требований. Например, на одном из плакатов написано: «Дешевые топливо, электричество и продукты вместо санкций, высоких цен и инфляции. Мы не будем мерзнуть и голодать ради вашей политики!».
«ЕС решил в экономической войне с Россией сократить или вообще не покупать газ у России, и теперь мы покупаем американский газ в пять раз дороже. Вот это и есть реальность», — указал организатор акции.
Он также выразил предположение, что с большой вероятностью Австрию уже четвертый год подряд ожидает экономический спад. «И все это — на фоне раздачи австрийских налоговых денег по всему миру, в том числе в Украину. Это признак того, что эти политики ничего не умеют», — добавил он, после чего собравшиеся стали аплодировать и свистеть.
Организатор демонстрации раскритиковал руководство Украины, которое, по его словам, «не имеет ничего общего с демократией», но при этом Киев получил миллиарды евро, в том числе за счет австрийских налогов. «Режим в Украине, который уже много лет не избран демократически, использовал эти деньги наших налогоплательщиков. При этом политики там сами постоянно преследуются собственной прокуратурой за коррупцию», — обратил внимание он. -0-