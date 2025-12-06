Ричмонд
Зеленский рассказал о разговоре с Уиткоффом и Кушнером

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что пообщался по телефону со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, добавив, что «довольно быстро» были обсуждены ключевые вопросы.

Источник: Reuters

Ранее в госдепе подтвердили двухдневные встречи в США Уиткоффа и Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым.

«Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели долгий и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером… Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно подробно поработать с командами над идеями и предложениями», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.

Как заявил Зеленский, стороны уделили внимание многим аспектам и «довольно быстро» обсудили ключевые вопросы. Теперь же он ждет возвращения украинской делегации в Киев для более подробного отчета.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

