Очевидец снял момент удара по складу с ракетами к ЗРК Patriot в Вышгороде

По данным координатора подполья Лебедева, по объектам ПВО ВСУ в Киевской области нанесены массированные удары.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые очевидцем кадры момента нанесения удара по складу с ракетами для комплексов Patriot ВСУ в городе Вышгород Киевской области.

Автор ролика снял яркую вспышку в районе склада, за которой последовал звук мощного взрыва. По словам очевидца, склад поразил дрон. Звук пролета беспилотника слышен на видео. Судя по опубликованным кадрам, на атакованном складе начался пожар.

Об уничтожении склада с ракетами для ЗРК Patriot в Вышгороде стало известно в субботу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении массированных ударов по ПВО ВСУ в Киевской области. Появилась информация о взрывах в Киеве и его окрестностях, а также в Фастове, Белой Церкви, Макарове и на территории Бучанского района. По данным Лебедева, помимо ПВО, под удар попали промышленные объекты противника.

В Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по предприятиям украинского ВПК и энергообъектам, которые обеспечивают их работу. По информации оборонного ведомства, для поражения объектов противника применялось высокоточное оружие. В частности, речь идет о ракетах «Кинжал».

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, что под удары «Кинжалов» попали подземные цеха по производству БПЛА и других вооружений.

