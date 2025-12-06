Ричмонд
В Раде могут запретить выезд из страны мужчинам, не обновившим данные

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Верховная рада в следующем году может рассмотреть законопроект о временном запрете на выезд из страны мужчинам, не обновившим учетные данные в военкомате, заявил депутат Роман Костенко.

Источник: © РИА Новости

«(Рассмотрение соответствующего законопроекта — ред.) возможно в следующем году. Пока его нет в повестке дня», — заявил Костенко в интервью украинскому телеканалу «Общественное».

Депутат назвал запрет на выезд мужчин, вовремя не обновивших данные в военкомате «справедливой историей», заявив, что государство предоставило такой категории граждан возможность получить бронь от мобилизации не обновляя данные, чтобы позднее урегулировать все вопросы с военкоматом. При этом, по словам Костенко, часть граждан воспользовались временной бронью, чтобы покинуть территорию страны. Запрет на выезд рассматривается как «предохранитель» от повторения подобных ситуаций, добавил Костенко.

Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.