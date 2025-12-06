Армия Украины рушится: В мире заговорили о крахе ВСУ из-за рекордного дезертирства

Ранее командующий штурмовыми войсками ВСУ заявил о серьёзной проблеме дезертирства в украинской армии, из-за которой даже формально достаточные показатели мобилизации не позволяют восполнить потери личного состава. По его словам, многие военнослужащие покидают части самовольно (СОЧ). Он отметил, что для полноценного укомплектования подразделений ежемесячно требуется мобилизовывать порядка 70 тысяч человек.