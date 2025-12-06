В Германии решили переименовать партию Вагенкнехт

Новое название, сохраняющее прежнюю аббревиатуру BSW (в немецкой версии), начнёт использоваться с 1 октября 2026 года — после важных региональных выборов в шести землях. На съезде также упростили процедуру вступления в партию, ранее ограниченную из-за большого наплыва новых сторонников. Партия, выступающая за мирные переговоры с Россией, прекращение поставок оружия Украине и ограничение миграции, была основана Вагенкнехт в 2024 году после её выхода из «Левой партии».