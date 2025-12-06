В Вене проходит акция против правительства и вступления в НАТО

До этого в октябре в Вене жители выходили на митинг против дальнейшей милитаризации Европы, а также за нейтралитет Австрии в конфликте на Украине. Организаторы протестов уверены, что их собственные власти толкают страну к хаосу и диким расходам на вооружение вместо улучшения социальной политики.