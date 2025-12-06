Ричмонд
Мерц попросил Израиль сохранять открытым путь к палестинской государственности

Израиль, по мнению руководителя ФРГ Фридриха Мерца, должен отказаться от «политических, строительных и иных мер», которые мешали бы сохранять открытым путь к палестинской государственности.

Мерц заявил о приверженности к урегулированию ближневосточного конфликта посредством создания палестинского государства помимо израильского.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу достигнутая при участии Трампа договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.

Многие представители международного сообщества считают, что для урегулирования необходимо сменить власть в секторе, но в ХАМАС говорили, что бойцы движения не планируют покидать тоннели, где они скрываются и по которым в сектор поставляется оружие. Также ХАМАС отказывается капитулировать.

