В ведомстве указали, что в последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического давления со стороны стран Запада, но несмотря на это российская экономика «продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости» и продолжила уверенный рост. «Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022—2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», — подчеркнули в МИД РФ.