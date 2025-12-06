МИД России: ЕС потерял от антироссийских санкций до 1,6 трлн евро

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика европейских стран за 2022−2025 годы потеряла от антироссийских санкций до 1,6 трлн евро. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с заседанием Генеральной Ассамблеи ООН по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами, сообщает ТАСС.
В ведомстве указали, что в последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического давления со стороны стран Запада, но несмотря на это российская экономика «продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости» и продолжила уверенный рост. «Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022—2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», — подчеркнули в МИД РФ.
В министерстве также отметили, что использование односторонних принудительных мер представляет собой серьезное препятствие на пути к формированию справедливого и равноправного полицентричного миропорядка. «Такие меры служат одним из главных инструментов неоколониальной политики коллективного Запада. Ее цель ясна — удержать ускользающее доминирование, лишить страны мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, сдержать их технологическое и промышленное развитие. Иными словами, продолжать наживаться за счет Глобального Юга и Востока, стремясь сделать его послушным исполнителем своей воли», — считают в дипведомстве.
Там также добавили, что российская сторона совместно с партнерами продолжит борьбу с нелегитимными односторонними принудительными мерами и другими проявлениями неоколониализма для скорейшего выстраивания справедливой многополярной архитектуры, в которой не будет места санкционному диктату и принуждению. -0-