Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский заявил, что разговор был «долгим и содержательным», назвав его при этом «очень предметным» и конструктивным. Он добавил, что стороны договорились о следующих шагах и форматах разговора.

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, в ходе которого обсудил урегулирование украинского кризиса, сообщает информационное агентство УНН.

По словам Зеленского, с украинской стороны в разговоре также приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба Вооруженных сил Андрей Гнатов.

Как сообщило издание Independent, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник намерены встретиться с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между представителями Киева и Вашингтона об украинском урегулировании.

Ранее в Госдепе США подтвердили двухдневные встречи спецпосланика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Переговоры продолжались и 6 декабря. -0-

Биография Джареда Кушнера
Зятя Дональда Трампа в медиа иногда называют «смотрящим» по вопросам Израиля и «теневым госсекретарем» Соединенных Штатов. Джаред Кушнер теперь тоже участвует в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине: собрали главное из его биографии.
