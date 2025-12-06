Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, в ходе которого обсудил урегулирование украинского кризиса, сообщает информационное агентство УНН.
По словам Зеленского, с украинской стороны в разговоре также приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба Вооруженных сил Андрей Гнатов.
Зеленский заявил, что разговор был «долгим и содержательным», назвав его при этом «очень предметным» и конструктивным. Он добавил, что стороны договорились о следующих шагах и форматах разговора.
Как сообщило издание Independent, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник намерены встретиться с Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить переговоры между представителями Киева и Вашингтона об украинском урегулировании.
Ранее в Госдепе США подтвердили двухдневные встречи спецпосланика Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Переговоры продолжались и 6 декабря. -0-