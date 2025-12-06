Экономика стран Европы в период с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 трлн евро из-за санкций против России. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
«Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика понесла потери на сумму до 1,6 трлн евро», — говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что несмотря на ограничения со стороны Запада, российская экономика продолжила уверенный рост, показав высокую степень устойчивости и адаптируемости к внешним влияниям.
Ведомство также напомнило, что односторонние принудительные меры являются серьезным фактором, препятствующим формированию справедливого и равноправного миропорядка.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, страна готова выдержать любые новые ограничения, а любые попытки оказать давление на Москву посредством рестрикций обречены на провал.