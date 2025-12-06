Появились сообщения о занятии бойцами РФ запорожского села Заречное

Село Заречное расположено на противоположном берегу реки от днепропетровского села Нечаевка, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 18 ноября. Позднее стало известно о переходе под контроль войск РФ села Радостное рядом с Нечаевкой. В субботу появилась информация о завершении российскими военными зачистки села Остаповское, находящегося неподалеку от Заречного. Сообщалось о занятии бойцами РФ около половины Андреевки, которая расположена в 3 километрах от Остаповского, а также о боях на окраинах соседнего села Герасимовка.