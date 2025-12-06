Появились сообщения о занятии бойцами РФ запорожского села Заречное

В Запорожской области российские подразделения выбили украинских боевиков из села Заречное, сообщил в субботу Telegram-канал «Фронтовая птичка», ссылаясь на источники в зоне СВО.
«На гуляйпольском направлении ВС РФ освободили н.п. Заречное и продолжают наступление», — говорится в публикации.
Официального подтверждения информации о переходе Заречного под контроль российских войск пока нет.
Село Заречное расположено на противоположном берегу реки от днепропетровского села Нечаевка, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 18 ноября. Позднее стало известно о переходе под контроль войск РФ села Радостное рядом с Нечаевкой. В субботу появилась информация о завершении российскими военными зачистки села Остаповское, находящегося неподалеку от Заречного. Сообщалось о занятии бойцами РФ около половины Андреевки, которая расположена в 3 километрах от Остаповского, а также о боях на окраинах соседнего села Герасимовка.
По мнению военного блогера Юрия Подоляки, в случае занятия Андреевки и Герасимовки подразделения РФ начнут штурмовать село Братское. Блогер заявил, что взяв под контроль этот населенный пункт, российские военные окончательно прорвут оборону противника на реке Гайчур.