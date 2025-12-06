США не станут поддерживать Европу, если регион решит вступить в прямой конфликт с Россией. Такое мнение в беседе со Sputnik выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«США не будут спасать Европу, если она, следуя линии противостояния с Москвой, в конечном итоге спровоцирует войну с Россией», — отметил он.
Так Риттер прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США. В документе Штаты подчеркнули важность урегулирования конфликта на Украине и стабилизации отношений между Европой и Россией.
Таким образом Вашингтон, по словам Риттера, дал европейским лидерам понять, что их антироссийский курс несовместим с новыми интересами США.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал утверждения о якобы намерениях РФ нападать на Европу. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не умела таких планов, назвав подобные заявления чушью.