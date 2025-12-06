В ЮАР при стрельбе в подпольном заведении погибли 11 человек, 14 ранены

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 14 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в подпольном баре в Претории, административной столице ЮАР. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.