В ЮАР при стрельбе в подпольном заведении погибли 11 человек, 14 ранены

Пресс-секретарь южноафриканской полиции Атленда Мате сообщила, что 10 человек погибли на месте происшествия в Солсвилле, один скончался от огнестрельных ранений в больнице, еще 14 оказана медицинская помощь.

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 14 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в подпольном баре в Претории, административной столице ЮАР. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

«В баре, работающем без необходимой лицензии, произошло массовое убийство, — сказала она на брифинге для прессы. — Младшему из погибших было 3 года». Среди жертв также двое подростков 12 и 16 лет, добавила представитель полиции.

«В баре, работающем без необходимой лицензии, произошло массовое убийство, — сказала она на брифинге для прессы. — Младшему из погибших было 3 года». Среди жертв также двое подростков 12 и 16 лет, добавила представитель полиции.

По предварительным данным, трое неизвестных ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. -0-