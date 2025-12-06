Трамп может остановить сделку по переделу Netflix медиарынка в США

В официальном письме Warner Bros, направленном компанией Paramount, содержится предупреждение о том, что сделка, вероятнее всего, не будет реализована из-за проблем с соблюдением регуляторных норм как в США, так и за их пределами. При этом подчеркивается, что приобретение потоковых и студийных активов Warner существенно усилит и расширит глобальное доминирование Netflix, что противоречит как национальным, так и международным антимонопольным законам.