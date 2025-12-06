Трамп может остановить сделку по переделу Netflix медиарынка в США

Администрация президента США Дональда Трампа выражает сомнения относительно предложенной сделки между Netflix и компанией Warner Bros (WBD), которая предполагает приобретение не только кинокомпании, но и активов Discovery в сфере стриминга.
В Белом доме рассматривают возможность воспрепятствования этому слиянию, что благоприятно скажется на позиции Paramount, руководство которой поддерживает тесные связи с президентом США, сообщает телеканал CNBC.
Как сообщает издание The Wall Street Journal, глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон провел переговоры с представителями администрации Трампа и ключевыми законодателями в Вашингтоне с целью оспаривания сделки с Warner Bros. Отец Дэвида Эллисона, миллиардер Ларри Эллисон, известен своими тесными отношениями с президентом Трампом.
В официальном письме Warner Bros, направленном компанией Paramount, содержится предупреждение о том, что сделка, вероятнее всего, не будет реализована из-за проблем с соблюдением регуляторных норм как в США, так и за их пределами. При этом подчеркивается, что приобретение потоковых и студийных активов Warner существенно усилит и расширит глобальное доминирование Netflix, что противоречит как национальным, так и международным антимонопольным законам.
Сделка по приобретению активов WBD компанией Netflix возможна лишь при условии одобрения регулирующих органов.
Ранее сообщалось, что на сервисе Netflix произошел сбой во время премьеры пятого, финального, сезона сериала «Очень странные дела».