Орбан заявил, что лидеры ЕС готовятся к войне с Россией к 2030 году

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские лидеры приняли решение о подготовке к войне с Россией к 2030 году, но Венгрия сделает все возможное, чтобы избежать подобного развития событий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.
Орбан считает, что следует со всей серьезностью отнестись к «сигналам бедствия», которые посылает политика нынешнего руководства ЕС, направленная на продолжение конфликта в Украине и прямую конфронтацию с Россией. «Война не за горами, она близка с политической точки зрения. Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году», — сказал он.
Премьер Венгрии отметил, что обострение отношений и переход к военному конфликту между разными странами, как правило, происходит в четыре этапа. «На первом этапе разрываются дипломатические отношения, на втором — вводятся экономические санкции и прекращается экономическое сотрудничество, на третьем — речь заходит о вооруженных силах и переходе к военной экономике (это то, что происходит сейчас), а четвертый этап — это уже стадия столкновения», — пояснил политик. Он заявил, что Венгрия говорит всему этому: «Нет, нет, нет и нет», добавив, что необходимо удержать Европу от войны.
Орбан заверил, что его правительство сделает все от него зависящее в целях прекращения конфликта в Украине, будет поддерживать мирный план США и по-прежнему намерено противодействовать попыткам лидеров ЕС втянуть Европу в военную конфронтацию с Россией. -0-