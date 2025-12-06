Орбан заявил, что лидеры ЕС готовятся к войне с Россией к 2030 году

Премьер Венгрии отметил, что обострение отношений и переход к военному конфликту между разными странами, как правило, происходит в четыре этапа. «На первом этапе разрываются дипломатические отношения, на втором — вводятся экономические санкции и прекращается экономическое сотрудничество, на третьем — речь заходит о вооруженных силах и переходе к военной экономике (это то, что происходит сейчас), а четвертый этап — это уже стадия столкновения», — пояснил политик. Он заявил, что Венгрия говорит всему этому: «Нет, нет, нет и нет», добавив, что необходимо удержать Европу от войны.