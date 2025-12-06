Штраф в 120 млн евро, наложенный Еврокомиссией на соцсеть X* американского миллиардера Илона Маска, является «только началом». Такое заявление в субботу, 6 декабря, сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Он назвал прозрачность обязательным условием для работы крупных платформ. По словам дипломата, это правило одинаково для всех, и соцсеть TikTok его уже приняла.
«X отказалась. Еврокомиссия приняла жесткие меры и поступила правильно. И это только начало», — написал глава французского МИД на своей странице в соцсети X.
Вопли реакционного интернационала он назвал напрасными. Дипломат подчеркнул, что ЕС не позволит себя запугать.
О штрафе в 120 млн евро для соцсети Х накануне в ходе брифинга в Брюсселе объявил официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье. Он уточнил, что платформа была оштрафована за нарушение европейского закона о цифровых услугах.
Маск раскритиковал Европу за наложенный многомиллионный штраф и обвинил ЕС в отсутствии свободы слова. Позднее миллиардер призвал ликвидировать ЕС. Идею Маска поддержал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.