Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Франции Барро назвал штраф для соцсети Х «только началом»

Дипломат заявил, что прозрачность обязательна для работы крупных платформ.

Источник: Аргументы и факты

Штраф в 120 млн евро, наложенный Еврокомиссией на соцсеть X* американского миллиардера Илона Маска, является «только началом». Такое заявление в субботу, 6 декабря, сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он назвал прозрачность обязательным условием для работы крупных платформ. По словам дипломата, это правило одинаково для всех, и соцсеть TikTok его уже приняла.

«X отказалась. Еврокомиссия приняла жесткие меры и поступила правильно. И это только начало», — написал глава французского МИД на своей странице в соцсети X.

Вопли реакционного интернационала он назвал напрасными. Дипломат подчеркнул, что ЕС не позволит себя запугать.

О штрафе в 120 млн евро для соцсети Х накануне в ходе брифинга в Брюсселе объявил официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье. Он уточнил, что платформа была оштрафована за нарушение европейского закона о цифровых услугах.

Маск раскритиковал Европу за наложенный многомиллионный штраф и обвинил ЕС в отсутствии свободы слова. Позднее миллиардер призвал ликвидировать ЕС. Идею Маска поддержал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше