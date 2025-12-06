«Добрый и плохой полицейский»: Как США и ЕС сговорились против России

США и ЕС, несмотря на отличающуюся риторику, фактически действует согласованно против России, полагает политолог Георгий Фёдоров. По его мнению, позиция Вашингтона и Брюсселя похожи на игру «доброго и плохого полицейского», в которой Европа оказывает давление, а Белый дом ведёт переговоры.