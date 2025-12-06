Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные заняли южную часть Мирнограда

По информации источников, положение блокированных в городе боевиков ВСУ близко к критическому.

Источник: Аргументы и факты

Южная часть Мирнограда занята российскими подразделениями, сообщил в субботу Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«ВС РФ заняли южную часть Димитрова (Мирноград)», — говорится в публикации.

Сообщается о плотном контроле российскими военными подходов к городу с северо-запада.

По данным источников канала, положение блокированных в Мирнограде боевиков ВСУ близко к критическому. В материале отмечается, что шансы на прорыв из города окруженных военнослужащих противника невелики. Надеяться на проведение ВСУ операции по деблокированию окруженным тоже не стоит, поскольку в украинском Генштабе не признают факта их блокирования в Мирнограде.

Ранее сообщалось, что на территории города окружены до 1000 украинских военнослужащих.

По информации военного блогера Юрия Подоляки, блокированные в Мирнограде боевики несут большие потери, в частности, из-за невозможности эвакуации раненых. Блогер сообщил, что «котел», в котором оказались украинские военные, начинает схлопываться. По словам Подоляки, окруженная на территории Мирнограда группировка противника «агонизирует».

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru спрогнозировал скорое освобождение города российскими военными.