Российские военные заняли южную часть Мирнограда

По данным источников канала, положение блокированных в Мирнограде боевиков ВСУ близко к критическому. В материале отмечается, что шансы на прорыв из города окруженных военнослужащих противника невелики. Надеяться на проведение ВСУ операции по деблокированию окруженным тоже не стоит, поскольку в украинском Генштабе не признают факта их блокирования в Мирнограде.