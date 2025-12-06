Трамп назвал «глупой» ведущую CNN после слов о бальном зале в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп обрушился с нападками на репортера и ведущую телеканала CNN Кейтлан Коллинз, которая в своей программе упомянула о том, что строительство бального зала в Белом доме обойдется дороже, чем было заявлено год назад. Соответствующая публикация появилась на странице Трампа в Truth Social.
«Кейтлин Коллин из фейковых CNN, всегда глупая и мерзкая, спросила меня, почему новый Бальный зал стоит дороже, чем думали год назад. Я сказал, потому что он будет вдвое больше, а качество отделки и интерьеров вышло на высочайший уровень», — написал глава Белого дома, ошибочно назвав имя корреспондента телеканала.
Напомним, в июле власти США приняли решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью 200 млн долларов, однако через некоторое время стоимость работ выросла до 300 млн долларов.
Ранее Трамп во время общения с прессой на борту летящего из Флориды в Вашингтон самолета после выходных по случаю Дня благодарения пошутил, что журналисты не прошли бы тест на когнитивные способности.