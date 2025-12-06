Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios

Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры в США Уиткоффа и Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Там же отмечали, что переговоры продолжатся в субботу, а Зеленский впоследствии отрапортовал о «долгом и содержательном» телефонном разговоре с переговорщиками США и Украины.
По данным Axios, разговор в субботу продолжался два часа. В ходе него обсуждались вопросы «территории и гарантии безопасности».
«Осуждение вопроса о территории было сложным», — утверждает издание со ссылкой на источники, отмечая, что США «пытаются разработать новые идеи» в этой части.
«Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины. Один из источников сказал, что стороны добились значительного прогресса и приблизились к соглашению, но требуется дополнительная работа, чтобы обе стороны одинаково интерпретировали проект гарантий безопасности», — добавили там же.
Издание также пишет, что украинские переговорщики, Умеров и Гнатов, как ожидается, вернутся из Майами и в понедельник проведут встречу с Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить предложения США.
«Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение», — цитирует издание посла Украины в США Ольгу Стефанишину.