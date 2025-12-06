Reuters: Куба тайно обсудила с США возможный уход Мадуро

Агентство утверждает, что в ходе беседы обсуждался вопрос о том, «как будет выглядеть мир» без президента Венесуэлы. Собеседники издания не уточнили, кем были вышедшие на связь с США представители властей Кубы, назвав их «элементами внутри кубинского режима». Наличие контактов подтвердил еще один источник. Более подробной информации он не дал.