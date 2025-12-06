Ричмонд
Reuters: Куба тайно обсудила с США возможный уход Мадуро

Представители властей Кубы обсудили с Вашингтоном, «как будет выглядеть мир» без Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

Представители властей Кубы тайно связались с США, чтобы обсудить возможную отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Агентство утверждает, что в ходе беседы обсуждался вопрос о том, «как будет выглядеть мир» без президента Венесуэлы. Собеседники издания не уточнили, кем были вышедшие на связь с США представители властей Кубы, назвав их «элементами внутри кубинского режима». Наличие контактов подтвердил еще один источник. Более подробной информации он не дал.

В конце ноября Куба обвинила США в стремлении к насильственному свержению правительства Венесуэлы. Наращивание военного присутствия США в регионе Гавана назвала «преувеличенной и агрессивной» угрозой.

Телеканал CNN сообщал, что в конце ноября Мадуро во время переговоров с Вашингтоном объявил о готовности уйти в отставку не раньше чем через 18 месяцев.

По данным The New York Times, Мадуро и Трамп созванивались в ноябре. Они обсудили возможность встречи в США, однако соглашение достигнуто не было. Трамп подтвердил, что звонок состоялся.

Журнал The Atlantic писал, что Мадуро выдвинул условия для добровольной отставки.

