Пушков: у России нет причин для военного конфликта с Европой

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия не будет нападать на Европу, так как предмета для такого военного конфликта нет. Об этом заявил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков в интервью сербской газете «Политика».

Источник: РИА "Новости"

«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — отмечается во фрагменте интервью, опубликованном в Telegram-канале Пушкова.

По его словам, утверждения европейских лидеров о том, что Россия якобы хочет напасть на Европу, связаны с желанием принять Украину в НАТО для ее превращения в плацдарм для размещения военных баз и оружия, направленного на РФ. Пушков добавил, что антироссийская риторика нужна ЕС для оправдания дальнейшего финансирования и вооружения Киева.

Политик привел пример с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который утверждает, что «видит русских у ворот Парижа». Однако он добавил, что французы видят в его заявлениях фикцию и «антироссийскую истерию», которая позволяет ЕС оправдывать поддержку Украины.

