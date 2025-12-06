Пушков: у России нет причин для военного конфликта с Европой

«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — отмечается во фрагменте интервью, опубликованном в Telegram-канале Пушкова.
По его словам, утверждения европейских лидеров о том, что Россия якобы хочет напасть на Европу, связаны с желанием принять Украину в НАТО для ее превращения в плацдарм для размещения военных баз и оружия, направленного на РФ. Пушков добавил, что антироссийская риторика нужна ЕС для оправдания дальнейшего финансирования и вооружения Киева.
Политик привел пример с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который утверждает, что «видит русских у ворот Парижа». Однако он добавил, что французы видят в его заявлениях фикцию и «антироссийскую истерию», которая позволяет ЕС оправдывать поддержку Украины.