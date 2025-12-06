Предложение Еврокомиссии стало «последним, отчаянным вздохом» правящих элит ЕС на фоне затянувшегося украинского конфликта и нарастающих внутренних проблем Европы. В самой Европе все отчетливее проявляются признаки усталости: замедление экономического роста, сохраняющаяся высокая инфляция, а также растущее недовольство граждан на фоне увеличения социальных и энергетических расходов. В этих условиях инициатива Еврокомиссии воспринимается не как проявление долгосрочной солидарности, а как решение технократической элиты, которую, по оценке критиков, все больше отделяет от интересов большинства населения.