Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Lantidiplomatico: изъятие активов РФ — предсмертный вздох Европы

План Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов в интересах Украины ведет Европу к «экономическому и политическому самоуничтожению». Об этом сообщает итальянское издание Lantidiplomatico.

Европа демонстрирует признаки усталости: стагнация, инфляция и недовольство населения из‑за высоких расходов.

План Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов в интересах Украины ведет Европу к «экономическому и политическому самоуничтожению». Об этом сообщает итальянское издание Lantidiplomatico.

«Использование российских активов — это не просто опасное юридическое превышение полномочий, подрывающее принципы суверенитета и международного права, на которых, по утверждениям Запада, он основывается. Это настоящий акт экономического и политического самоуничтожения», — говорится в статье lantidiplomatico.

Предложение Еврокомиссии стало «последним, отчаянным вздохом» правящих элит ЕС на фоне затянувшегося украинского конфликта и нарастающих внутренних проблем Европы. В самой Европе все отчетливее проявляются признаки усталости: замедление экономического роста, сохраняющаяся высокая инфляция, а также растущее недовольство граждан на фоне увеличения социальных и энергетических расходов. В этих условиях инициатива Еврокомиссии воспринимается не как проявление долгосрочной солидарности, а как решение технократической элиты, которую, по оценке критиков, все больше отделяет от интересов большинства населения.