Хегсет: Трамп открыт к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином

«Как и [40-й президент США Рональд] Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это проявление силы, а не слабости. Некоторые в Вашингтоне любят критиковать Трампа за это, но критики забывают, что ровно так поступал Рональд Рейган, и Америка выигрывала от этого», — сказал он.