Хегсет: Трамп открыт к диалогу с Путиным и Си Цзиньпином

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не отказывается от диалога с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Источник: Reuters

«Как и [40-й президент США Рональд] Рейган, президент Трамп готов говорить с противниками, включая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это проявление силы, а не слабости. Некоторые в Вашингтоне любят критиковать Трампа за это, но критики забывают, что ровно так поступал Рональд Рейган, и Америка выигрывала от этого», — сказал он.

