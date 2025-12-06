В столице Швеции прошла масштабная акция против продолжающихся атак Израиля на Газу

Феличетти отметил, что на следующий день после достигнутого перемирия они поняли, что Израиль заключил «ложное перемирие». «Каждый день гибнут десятки людей, каждый день гибнут палестинцы. Перемирие было односторонне нарушено десятки раз, потому что стреляет только одна сторона. Мы имеем дело с людьми, у которых нет ни сердца, ни чувств, и, по-видимому, нет интеллекта, чтобы понять, какое зло они творят», — сказал он.