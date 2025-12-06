В столице Швеции прошла масштабная акция против продолжающихся атак Израиля на Газу

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стокгольме сотни людей, которые собрались на площади Оденплан по призыву многочисленных общественных организаций, выразили протест против нарушения израильской армией перемирия, достигнутого 10 октября, против проведения воздушных ударов по Газе, а также ограничения доставки гуманитарной помощи. Об этом передает Агентство Анадолу.
«Бомбардировка мирных жителей не является законной самообороной. Нет геноциду», «Сопротивление до победы», «Встаньте за Палестину», «Прекратите ограничения на поставки продовольствия» и «Израиль должен соблюдать мирное соглашение» — с такими лозунгами демонстранты призвали шведское правительство ввести всеобъемлющее военное эмбарго против Израиля.
Демонстранты прошли до здания шведского парламента. Шведский активист и ученый Роберто Феличетти, участвовавший в акции, заявил, что с 10 октября в Газе должно быть перемирие, но Израиль не соблюдает его и продолжает убивать мирных жителей.
Феличетти отметил, что на следующий день после достигнутого перемирия они поняли, что Израиль заключил «ложное перемирие». «Каждый день гибнут десятки людей, каждый день гибнут палестинцы. Перемирие было односторонне нарушено десятки раз, потому что стреляет только одна сторона. Мы имеем дело с людьми, у которых нет ни сердца, ни чувств, и, по-видимому, нет интеллекта, чтобы понять, какое зло они творят», — сказал он.
Активист добавил, что они будут продолжать протестовать против несоблюдения Израилем мирного соглашения: «Мы будем продолжать бойкотировать израильские товары и требовать от нашего правительства введения санкций против Израиля».-0-