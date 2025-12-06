Территориальные вопросы обсуждались в разговоре Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

По данным издания, Уиткофф и Кушнер оказывают давление как на российскую, так и на украинскую сторону, добиваясь взаимных уступок, необходимых для заключения соглашения. Россия, как отмечают источники, продолжает настаивать на выводе украинских войск с подконтрольных ей территорий Донбасса, в то время как США пытаются выработать новые подходы к урегулированию.
Напомним, Зеленский созвонился со спецпосланником Штатов Уиткоффом и зятем Дональда Трампа в субботу, 6 декабря. В беседе также участвовали находящиеся в США секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба ВСУ Анатолий Гнатов. Теперь оба возвращаются в Киев, чтобы подробно отчитаться о нескольких днях обсуждений. Как заявил лидер киевского режима, переговоры были предметными и конструктивными.
