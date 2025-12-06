Ричмонд
При взрыве у здания полиции в Мексике погиб человек, 10 пострадали

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 10 получили ранения в результате взрыва самодельного устройства у здания полиции в муниципалитете Кауаяна штата Мичоакан. Об этом сообщило министерство общественной безопасности штата, передает ТАСС.

«В результате нападения на полицию сообщества Кауаяны произошел взрыв устройства, который, по предварительным данным, привел к гибели одного человека, десять человек получили ранения», — говорится в сообщении ведомства в X.

Как уточнило издание La Razon, взрыв произошел непосредственно у входа в полицейскую комендатуру, где был припаркован заминированный автомобиль. В результате детонации произошел пожар, повреждены соседние здания и автомобили.

Район происшествия оцеплен, на месте работают саперы и следственные подразделения. Региональные власти продолжают проверку обстоятельств произошедшего. -0-