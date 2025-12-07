Ричмонд
США будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. США будут тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Источник: AP 2024

Министр войны тем самым повторил заявление американского президента Дональда Трампа — американский лидер еще в конце октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.

«Мы будем испытывать ядерное оружие и системы его доставки наравне с другими странами», — заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.

Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля». Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

