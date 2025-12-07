США будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона

Министр войны тем самым повторил заявление американского президента Дональда Трампа — американский лидер еще в конце октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.