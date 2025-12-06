Россия не будет атаковать Европу, поскольку для конфликта нет никаких оснований. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — рассказал Пушков в беседе с сербской газетой «Политика».
Пушков связал антироссийские заявления лидеров Европы с их стремлением подготовить почву для вступления Украины в НАТО, что позволит разместить там военные базы и оружие, направленное против РФ. Кроме того, по его словам, такая риторика используется для оправдания новых объемов финансирования и вооружений для Украины.
Политик привел в пример слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он «видит русских у ворот Парижа». По его словам, во Франции такие утверждения считают вымыслом и «антироссийской истерией», которая служит Евросоюзу для обоснования помощи Украине.
На днях российский глава Владимир Путин заявил, что если Европа начнет войну, России не с кем будет договариваться.