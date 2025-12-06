В России поставили точку в вопросе якобы нападения на Европу: причин для конфликта нет

«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — рассказал Пушков в беседе с сербской газетой «Политика».