Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России поставили точку в вопросе якобы нападения на Европу: причин для конфликта нет

Сенатор Пушков: у РФ нет причин для военного конфликта с Европой.

Источник: Комсомольская правда

Россия не будет атаковать Европу, поскольку для конфликта нет никаких оснований. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — рассказал Пушков в беседе с сербской газетой «Политика».

Пушков связал антироссийские заявления лидеров Европы с их стремлением подготовить почву для вступления Украины в НАТО, что позволит разместить там военные базы и оружие, направленное против РФ. Кроме того, по его словам, такая риторика используется для оправдания новых объемов финансирования и вооружений для Украины.

Политик привел в пример слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что он «видит русских у ворот Парижа». По его словам, во Франции такие утверждения считают вымыслом и «антироссийской истерией», которая служит Евросоюзу для обоснования помощи Украине.

На днях российский глава Владимир Путин заявил, что если Европа начнет войну, России не с кем будет договариваться.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше