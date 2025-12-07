Kyiv Post: США пообещали увеличить поставки оружия Украине к Рождеству

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что участие Америки в мирных переговорах по Украине представляет собой «наилучший шанс» для достижения соглашения. Напомним, что 2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. О чём шла речь и как завершились эти переговоры — читайте на Life.ru.