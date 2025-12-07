Ричмонд
Kyiv Post: США пообещали увеличить поставки оружия Украине к Рождеству

США планируют увеличить поставки вооружения Украине до Рождества (25 декабря), однако одновременно предупредили европейских союзников, что Вашингтон больше не будет выступать основным гарантом безопасности в рамках НАТО в сфере неядерных вооружений. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.

Пентагон заявил, что Индо-Тихоокеанский регион остаётся главным приоритетом, и США «не могут вести две войны одновременно». Согласно этим планам, основная часть оборонных обязательств должна перейти к европейским странам к 2027 году.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что участие Америки в мирных переговорах по Украине представляет собой «наилучший шанс» для достижения соглашения. Напомним, что 2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и советником, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. О чём шла речь и как завершились эти переговоры — читайте на Life.ru.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

