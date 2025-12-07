Ричмонд
Экс-режиссёра «Орла и решки» из ВСУ могли ликвидировать у Красноармейска

Бывший режиссёр популярного тревел-шоу «Орёл и решка» Василий Хомко, воевавший в рядах Вооружённых сил Украины, предположительно был ликвидирован при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Василий Хомко, до СВО известный как режиссёр популярного ТВ-шоу о путешествиях “Орёл и Решка”, предположительно, был уничтожен при попытке вырваться из окружения в районе Красноармейска», — заявил собеседник агентства.

Ранее информацию о гибели Хомко подтвердила его жена на странице в социальной сети. Экс-режиссёр присоединился к ВСУ в 2022 году и был ликвидирован 2 октября 2025-го в возрасте 45 лет. Шоу «Орёл и решка», запущенное в 2011 году, стало одним из самых успешных телевизионных проектов на постсоветском пространстве.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

