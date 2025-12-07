Ричмонд
В Харьковской области уничтожили боевика ВСУ нацбатальона «Кракен»*

В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения ВСУ «Кракен»*, которое формируют из националистически настроенных бойцов. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Харьковской области ликвидирован Назарий-Глеб Нагорняк (31.07.1997 года рождения), боевик 1-го батальона 21-го отдельного полка беспилотных систем “Кракен”* 3-го штурмового корпуса Вооружённых Сил Украины», — приводит комментарий источника РИА «Новости».

По данным силовиков, в «Кракене»* действует строгий отбор по идеологическим критериям. Туда берут только самых мотивированных боевиков с националистическими взглядами.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Бои продолжаются на южных окраинах Герасимовки. Военные эксперты считают, что после захвата Андреевки и Герасимовки начнётся штурм Братского. Это может привести к прорыву украинской обороны по реке Гайчур.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.