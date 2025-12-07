Крупнейший лесной пожар в Австралии охватил 10 тыс. га, сгорели жилые дома

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии из-за лесных пожаров сгорели 16 жилых домов. Огонь охватил ландшафт в Новом Южном Уэльсе, передает «МИР 24».
Тысячи жителей крупнейшего штата страны получили распоряжения об эвакуации. Местные власти сообщают, что по всему штату зарегистрировано более 70 лесных пожаров. Самый крупный из них охватил площадь в 10 тыс. га, ему присвоена наивысшая степень опасности. Больше всего из-за стихии пострадал город Кулвонг в 45 км от Сиднея.
Наивысший уровень опасности был также введен для районов Феганс-Бей и Вой-Вой на Центральном побережье, где проживают свыше 350 тыс. человек.
По данным Бюро метеорологии, 42-градусная жара резко усилила пожарную опасность. Премьер-министр Энтони Албаниз обратился к жителям с просьбой соблюдать рекомендации экстренных служб и поддерживать друг друга.
Метеорологи и пожарные предупреждают: после нескольких относительно спокойных лет Австралию может ждать серьезный пожароопасный сезон. -0-