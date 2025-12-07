Крупнейший лесной пожар в Австралии охватил 10 тыс. га, сгорели жилые дома

Тысячи жителей крупнейшего штата страны получили распоряжения об эвакуации. Местные власти сообщают, что по всему штату зарегистрировано более 70 лесных пожаров. Самый крупный из них охватил площадь в 10 тыс. га, ему присвоена наивысшая степень опасности. Больше всего из-за стихии пострадал город Кулвонг в 45 км от Сиднея.