Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала прекратить выделять деньги Украине. Она заявила, что власти должны вспомнить о своих гражданах и направить бюджет на развитие инфраструктуры. По её словам, нынешняя политика принесла выгоду только концерну Rheinmetall, а экономику страны загнала в упадок.