Пушков заявил о попытке ЕС финансировать Киев под предлогом угрозы от России

Евросоюз оправдывает помощь Киеву, ссылаясь на якобы существующую угрозу со стороны России. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. Он рассказал об этом в интервью сербской газете «Политика». Фрагмент беседы Пушков опубликовал в своём Telegram-канале.

«Вся эта риторика нужна лишь затем, чтобы оправдать дальнейшее финансирование и вооружение Украины со стороны Европы», — сказал Пушков.

В пример он привёл заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о российской угрозе. Сенатор отметил, что французы понимают: это вымысел. Однако антироссийская истерия даёт властям Франции и других стран ЕС повод продолжать политическую, финансовую и военную поддержку Украины.

Пушков подчеркнул: Россия не собирается нападать на Европу. У Москвы нет претензий к ЕС и причин для военного конфликта.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала прекратить выделять деньги Украине. Она заявила, что власти должны вспомнить о своих гражданах и направить бюджет на развитие инфраструктуры. По её словам, нынешняя политика принесла выгоду только концерну Rheinmetall, а экономику страны загнала в упадок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

