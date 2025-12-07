«Что ни делает — не идут дела». Итоги катастрофической недели для ЕС

Но на этом беды евроглобалистов не закончились — на этой неделе в США вышла новая Стратегия национальной безопасности. В которой Россия больше не называется врагом или противником США и даже Китаю уделено не слишком много внимания. Зато очень подробно расписано, что Европа отказалась от общих со Штатами ценностей, перестала быть демократичной и так далее. Фактически там написано: «Не надо нападать на Ирак, давайте вместе долбанём по Тбилиси». Ой, это Жириновский двадцать лет назад. А в американской стратегии нацбезопасности основным врагом демократии — и, соответственно, США — фактически объявляется Евросоюз.