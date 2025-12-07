Хегсет заявил, что США будут проводить ядерные испытания на равных с другими странами

Узнать больше по теме

Рональд Рейган — биография, семья и карьера актера и 40-го президента США

Одной из ключевых фигур американской политики считается Рональд Рейган, занимавший пост 40-го президента США с 1981 по 1989 год. Он выступал за снижение государственного регулирования, укрепление национальной обороны и борьбу с влиянием СССР в рамках холодной войны. Собрали главное из его биографии.