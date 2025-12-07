Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет заявил, что США будут проводить ядерные испытания на равных с другими странами

США модернизируют ядерную триаду и начнут проводить ядерные испытания наравне с другими государствами. Об этом заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет.

«Как уже говорил президент [США Дональд] Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», — сказал Хегсет на форуме в Калифорнии, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Вашингтон предложил Москве обсудить возможные ядерные испытания США. По его словам, Россия сейчас собирает дополнительные данные о действиях Штатов и готовит свои предложения по дальнейшим шагам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Рональд Рейган — биография, семья и карьера актера и 40-го президента США
Одной из ключевых фигур американской политики считается Рональд Рейган, занимавший пост 40-го президента США с 1981 по 1989 год. Он выступал за снижение государственного регулирования, укрепление национальной обороны и борьбу с влиянием СССР в рамках холодной войны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше