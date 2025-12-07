Пентагон: США продолжают работу над урегулированием украинского конфликта

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты продолжают работать над урегулированием украинского конфликта. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, передает ТАСС.
«Менее чем за год президент США Дональд Трамп обеспечил заключение восьми мирных сделок, включая историческое соглашение об урегулировании в секторе Газа, и он еще не закончил. Даже во время нашей беседы мы под руководством президента неустанно работаем над урегулированием конфликта в Украине, который не начался бы, если бы Трамп оставался президентом», — заявил Хегсет.
Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта в Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов в плане было сокращено до 22. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.
3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.
В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов. -0-