Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Аляске

Эпицентр подземных толчков находился в 90 км к северу от города Якутат. Очаг залегал на глубине 10 км.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировано в американском штате Аляска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 90 км к северу от города Якутат. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. -0-

