Мы дали им славу, а они взялись за оружие: страшная судьба украинских звёзд, вступивших в ВСУ

Однако после февраля 2022-го маски были сброшены. Любимые нами киношные следователи и жулики, комики и телеведущие, певцы и продюсеры сделали свой страшный выбор — они вступили в ВСУ и направили оружие против тех, кому они когда-то улыбались с экрана. Но этот звёздный десант позабыл, что жизнь — не кино и второго дубля после неудачного отыгрыша в ней не бывает. И предсказуемым итогом для них стал не хеппи-энд, а бесславная гибель по преступному приказу марионеточных властей.