Наводнения в Индонезии унесли жизни более 1,3 тыс. человек, около 600 пропали без вести

Стихийное бедствие спровоцировали ливни, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру. Доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы затруднен.

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра погибли 1317 человек, еще 588 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии, передает «МИР 24».

По данным ведомства, около трех тысяч человек получили ранения в результате разгула стихии. Стихийное бедствие спровоцировали ливни, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру. Доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы затруднен.

Катастрофические наводнения и оползни по всей Южной и Юго-Восточной Азии за последние две недели уже унесли жизни более 1,5 тыс. и затронули почти 11 млн человек. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. -0-

