7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не будет нападать на Европу, так как предмета для такого военного конфликта нет. Об этом заявил глава комиссии по информационной политике СФ Алексей Пушков, передает ТАСС.
Орбан заявил, что лидеры ЕС готовятся к войне с Россией к 2030 году.
«Россия не будет нападать на Европу, потому что у нас нет абсолютно никаких претензий к ней. Никаких претензий ни к Финляндии, ни к Польше, ни к другим странам, граничащим с нами. У нас нет предмета для военного конфликта с Европой», — отмечается во фрагменте интервью сербской газете «Политика», опубликованном в Telegram-канале Пушкова.
По его словам, утверждения европейских лидеров о том, что Россия якобы хочет напасть на Европу, связаны с желанием принять Украину в НАТО для ее превращения в плацдарм для размещения военных баз и оружия, направленного на РФ. Пушков добавил, что антироссийская риторика нужна ЕС для оправдания дальнейшего финансирования и вооружения Киева.
Политик привел пример с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который утверждает, что «видит русских у ворот Парижа». Однако он добавил, что французы видят в его заявлениях фикцию и «антироссийскую истерию», которая позволяет ЕС оправдывать поддержку Украины. -0-