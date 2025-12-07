Макрон провел разговор с Зеленским

Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры в США спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Там же отмечали, что переговоры продолжатся в субботу, а Зеленский впоследствии отрапортовал о «долгом и содержательном» телефонном разговоре с переговорщиками США и Украины.