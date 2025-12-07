Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон провел разговор с Зеленским

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

«Я провел разговор с… Зеленским… я поделился с ним тем, что мои недавние международные обсуждения, в частности в Китае, позволили прояснить (в отношении урегулирования украинского конфликта — ред.)», — написал Макрон на своей странице в соцсети Х.

Президент Франции подтвердил, что в понедельник он, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер «продолжат координацию» в Лондоне в свете недавних переговоров Киева и США по вопросу урегулирования.

Ранее в госдепартаменте подтвердили двухдневные переговоры в США спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и руководителем генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Там же отмечали, что переговоры продолжатся в субботу, а Зеленский впоследствии отрапортовал о «долгом и содержательном» телефонном разговоре с переговорщиками США и Украины.

Портал Axios позднее сообщил, что Зеленский в ходе телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером обсуждал вопрос территорий и гарантий безопасности.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше